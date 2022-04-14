MSDG (MSDG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MSDG (MSDG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MSDG (MSDG) -rahakkeen tiedot MSDG is designed to offer a compelling mix of puzzle-solving, strategy, and blockchain-based incentives. Here are the core features that set it apart: Puzzle-Based Gameplay (Telegram Mini-App), Card Battle Expansion, Blockchain-Powered Economy, Decentralized Ownership & Fair Play, Multi-Phase Development. Mystic The Gathering is more than just a game—it’s a digital world where strategy, magic, and technology merge, offering players a unique and rewarding experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.msdg.xyz/ Valkoinen paperi: https://mystic-the-gathering.gitbook.io/mystic-the-gathering Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x914eb678e9868b7d79acaec7a3aa739a7935ab5d Osta MSDG-rahaketta nyt!

MSDG (MSDG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MSDG (MSDG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.80K $ 1.80K $ 1.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02297 $ 0.02297 $ 0.02297 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000018 $ 0.00000018 $ 0.00000018 Lue lisää MSDG (MSDG) -rahakkeen hinnasta

MSDG (MSDG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MSDG (MSDG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MSDG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MSDG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MSDG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MSDG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MSDG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MSDG (MSDG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MSDG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MSDG-rahakkeita MEXCistä nyt!

MSDG (MSDG) -rahakkeen hintahistoria MSDG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MSDG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MSDG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MSDG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MSDG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MSDG-rahakkeen hintaennuste nyt!

