Misbloc (MSB) -rahakkeen tiedot MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Virallinen verkkosivusto: http://misblock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Osta MSB-rahaketta nyt!

Misbloc (MSB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Misbloc (MSB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 451.62K $ 451.62K $ 451.62K Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 680.76K $ 680.76K $ 680.76K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0022692 $ 0.0022692 $ 0.0022692 Lue lisää Misbloc (MSB) -rahakkeen hinnasta

Misbloc (MSB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Misbloc (MSB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MSB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MSB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MSB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MSB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

