SOON (MRSOON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOON (MRSOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOON (MRSOON) -rahakkeen tiedot Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram. Virallinen verkkosivusto: https://tonstation.app/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCwe0g3cEFhsz4VK5nrtOZBkFeSISxhCVUqvON7Im__SOON Osta MRSOON-rahaketta nyt!

SOON (MRSOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOON (MRSOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Kokonaistarjonta: $ 69.31B $ 69.31B $ 69.31B Kierrossa oleva tarjonta: $ 65.86B $ 65.86B $ 65.86B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00057009 $ 0.00057009 $ 0.00057009 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 Nykyinen hinta: $ 0.00004603 $ 0.00004603 $ 0.00004603 Lue lisää SOON (MRSOON) -rahakkeen hinnasta

SOON (MRSOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOON (MRSOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MRSOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MRSOON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MRSOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MRSOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MRSOON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOON (MRSOON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MRSOON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MRSOON-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOON (MRSOON) -rahakkeen hintahistoria MRSOON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MRSOON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MRSOON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MRSOON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MRSOON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MRSOON-rahakkeen hintaennuste nyt!

