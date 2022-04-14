MrMint (MRMINT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MrMint (MRMINT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MrMint (MRMINT) -rahakkeen tiedot Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. Virallinen verkkosivusto: https://mrmint.io/ Valkoinen paperi: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 Osta MRMINT-rahaketta nyt!

MrMint (MRMINT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MrMint (MRMINT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 Nykyinen hinta: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 Lue lisää MrMint (MRMINT) -rahakkeen hinnasta

MrMint (MRMINT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MrMint (MRMINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MRMINT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MRMINT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MRMINT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MRMINT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MRMINT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MrMint (MRMINT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MRMINT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MRMINT-rahakkeita MEXCistä nyt!

MrMint (MRMINT) -rahakkeen hintahistoria MRMINT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MRMINT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MRMINT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MRMINT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MRMINT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MRMINT-rahakkeen hintaennuste nyt!

