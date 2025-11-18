Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tokenomiikka

Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Project Merlin (MRLN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:08:28 (UTC+8)
Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Project Merlin (MRLN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 742.40K
$ 742.40K$ 742.40K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.10386
$ 0.10386$ 0.10386
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000928
$ 0.000928$ 0.000928

Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tiedot

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Virallinen verkkosivusto:
https://projectmerlin.io
Valkoinen paperi:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Project Merlin (MRLN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MRLN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MRLN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MRLN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MRLN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

