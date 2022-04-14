MPAA (MPAA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MPAA (MPAA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MPAA (MPAA) -rahakkeen tiedot MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions Virallinen verkkosivusto: https://mpaa.io Valkoinen paperi: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa Block Explorer: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5 Osta MPAA-rahaketta nyt!

MPAA (MPAA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MPAA (MPAA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 177.67B $ 177.67B $ 177.67B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 901.87K $ 901.87K $ 901.87K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 Nykyinen hinta: $ 0.000005076 $ 0.000005076 $ 0.000005076 Lue lisää MPAA (MPAA) -rahakkeen hinnasta

MPAA (MPAA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MPAA (MPAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MPAA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPAA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MPAA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPAA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MPAA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MPAA (MPAA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MPAA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MPAA-rahakkeita MEXCistä nyt!

MPAA (MPAA) -rahakkeen hintahistoria MPAA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MPAA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MPAA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MPAA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MPAA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MPAA-rahakkeen hintaennuste nyt!

