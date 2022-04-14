Movement (MOVE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Movement (MOVE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Movement (MOVE) -rahakkeen tiedot Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Virallinen verkkosivusto: https://www.movementnetwork.xyz Valkoinen paperi: https://docs.movementnetwork.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Osta MOVE-rahaketta nyt!

Movement (MOVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Movement (MOVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 349.92M $ 349.92M $ 349.92M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 Nykyinen hinta: $ 0.1296 $ 0.1296 $ 0.1296 Lue lisää Movement (MOVE) -rahakkeen hinnasta

Movement (MOVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Movement (MOVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOVE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOVE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Movement (MOVE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOVE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOVE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Movement (MOVE) -rahakkeen hintahistoria MOVE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOVE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOVE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOVE-rahakkeen hintaennuste nyt!

