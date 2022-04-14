Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Morra Games (MORRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Morra Games (MORRA) -rahakkeen tiedot $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Virallinen verkkosivusto: https://morragames.com Valkoinen paperi: https://docs.morragames.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Osta MORRA-rahaketta nyt!

Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Morra Games (MORRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 800.88K $ 800.88K $ 800.88K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 409.24M $ 409.24M $ 409.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 978.50K $ 978.50K $ 978.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Nykyinen hinta: $ 0.001957 $ 0.001957 $ 0.001957 Lue lisää Morra Games (MORRA) -rahakkeen hinnasta

Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MORRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MORRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MORRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MORRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Morra Games (MORRA) -rahakkeen hintahistoria MORRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MORRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MORRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MORRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MORRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MORRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

