Morra Games (MORRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001748. Viimeisen 24 tunnin aikana MORRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00158 ja korkeimmillaan $ 0.00196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MORRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03978371917878591, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000178049391179794.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MORRA on muuttunut +3.06% viimeisen tunnin aikana, -1.56% 24 tunnin aikana ja -5.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Morra Games (MORRA) -rahakkeen markkinatiedot
Morra Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 715.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.94K. MORRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 409.24M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 874.00K.
Morra Games (MORRA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Morra Games-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00002788
-1.56%
30 päivää
$ -0.000096
-5.21%
60 päivää
$ +0.000472
+36.99%
90 päivää
$ +0.00008
+4.79%
Morra Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MORRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002788 (-1.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Morra Games 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000096 (-5.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Morra Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MORRA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000472 (+36.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Morra Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00008 (+4.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Morra Games (MORRA)?
$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.
Morra Games-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Morra Games (MORRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morra Games (MORRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morra Games-rahakkeelle.
Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MORRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Morra Games (MORRA) -ostamisen perusteet
