Morra Games-logo

Morra Games – hinta (MORRA)

1MORRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001748
$0.001748
-1.57%1D
USD
Reaaliaikainen Morra Games (MORRA) -hintakaavio
Morra Games (MORRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00158
$ 0.00158
24 h:n matalin
$ 0.00196
$ 0.00196
24 h:n korkein

$ 0.00158
$ 0.00158

$ 0.00196
$ 0.00196

$ 0.03978371917878591
$ 0.03978371917878591

$ 0.000178049391179794
$ 0.000178049391179794

+3.06%

-1.56%

-5.47%

-5.47%

Morra Games (MORRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001748. Viimeisen 24 tunnin aikana MORRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00158 ja korkeimmillaan $ 0.00196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MORRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03978371917878591, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000178049391179794.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MORRA on muuttunut +3.06% viimeisen tunnin aikana, -1.56% 24 tunnin aikana ja -5.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Morra Games (MORRA) -rahakkeen markkinatiedot

No.2248

$ 715.35K
$ 715.35K

$ 27.94K
$ 27.94K

$ 874.00K
$ 874.00K

409.24M
409.24M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

81.84%

ETH

Morra Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 715.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.94K. MORRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 409.24M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 874.00K.

Morra Games (MORRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Morra Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002788-1.56%
30 päivää$ -0.000096-5.21%
60 päivää$ +0.000472+36.99%
90 päivää$ +0.00008+4.79%
Morra Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MORRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002788 (-1.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Morra Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000096 (-5.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Morra Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MORRA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000472 (+36.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Morra Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00008 (+4.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Morra Games (MORRA)?

Tarkista Morra Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Morra Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MORRA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Morra Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Morra Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Morra Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Morra Games (MORRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morra Games (MORRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morra Games-rahakkeelle.

Tarkista Morra Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikka

Morra Games (MORRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MORRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Morra Games (MORRA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Morra Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Morra Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MORRA paikallisiin valuuttoihin

1 Morra Games(MORRA) - VND
45.99862
1 Morra Games(MORRA) - AUD
A$0.0027094
1 Morra Games(MORRA) - GBP
0.00129352
1 Morra Games(MORRA) - EUR
0.00150328
1 Morra Games(MORRA) - USD
$0.001748
1 Morra Games(MORRA) - MYR
RM0.00737656
1 Morra Games(MORRA) - TRY
0.07154564
1 Morra Games(MORRA) - JPY
¥0.258704
1 Morra Games(MORRA) - ARS
ARS$2.29395284
1 Morra Games(MORRA) - RUB
0.14083636
1 Morra Games(MORRA) - INR
0.15263536
1 Morra Games(MORRA) - IDR
Rp28.65573312
1 Morra Games(MORRA) - KRW
2.44817888
1 Morra Games(MORRA) - PHP
0.09991568
1 Morra Games(MORRA) - EGP
￡E.0.08474304
1 Morra Games(MORRA) - BRL
R$0.00956156
1 Morra Games(MORRA) - CAD
C$0.00241224
1 Morra Games(MORRA) - BDT
0.21259176
1 Morra Games(MORRA) - NGN
2.68508532
1 Morra Games(MORRA) - COP
$7.048373
1 Morra Games(MORRA) - ZAR
R.0.03097456
1 Morra Games(MORRA) - UAH
0.07198264
1 Morra Games(MORRA) - VES
Bs0.239476
1 Morra Games(MORRA) - CLP
$1.69556
1 Morra Games(MORRA) - PKR
Rs0.49279616
1 Morra Games(MORRA) - KZT
0.93927032
1 Morra Games(MORRA) - THB
฿0.05708968
1 Morra Games(MORRA) - TWD
NT$0.05329652
1 Morra Games(MORRA) - AED
د.إ0.00641516
1 Morra Games(MORRA) - CHF
Fr0.0013984
1 Morra Games(MORRA) - HKD
HK$0.01365188
1 Morra Games(MORRA) - AMD
֏0.6689596
1 Morra Games(MORRA) - MAD
.د.م0.01574948
1 Morra Games(MORRA) - MXN
$0.032775
1 Morra Games(MORRA) - SAR
ريال0.006555
1 Morra Games(MORRA) - PLN
0.00639768
1 Morra Games(MORRA) - RON
лв0.00758632
1 Morra Games(MORRA) - SEK
kr0.01679828
1 Morra Games(MORRA) - BGN
лв0.00293664
1 Morra Games(MORRA) - HUF
Ft0.59638264
1 Morra Games(MORRA) - CZK
0.0369702
1 Morra Games(MORRA) - KWD
د.ك0.00053314
1 Morra Games(MORRA) - ILS
0.00596068
1 Morra Games(MORRA) - AOA
Kz1.60219932
1 Morra Games(MORRA) - BHD
.د.ب0.000658996
1 Morra Games(MORRA) - BMD
$0.001748
1 Morra Games(MORRA) - DKK
kr0.01122216
1 Morra Games(MORRA) - HNL
L0.04595492
1 Morra Games(MORRA) - MUR
0.07993604
1 Morra Games(MORRA) - NAD
$0.03088716
1 Morra Games(MORRA) - NOK
kr0.01777716
1 Morra Games(MORRA) - NZD
$0.00298908
1 Morra Games(MORRA) - PAB
B/.0.001748
1 Morra Games(MORRA) - PGK
K0.00723672
1 Morra Games(MORRA) - QAR
ر.ق0.00636272
1 Morra Games(MORRA) - RSD
дин.0.17623336

Morra Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Morra Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Morra Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Morra Games”

Paljonko Morra Games (MORRA) on arvoltaan tänään?
MORRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001748 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MORRA-USD-parin nykyinen hinta?
MORRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001748. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Morra Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MORRA markkina-arvo on $ 715.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MORRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MORRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 409.24M USD.
Mikä oli MORRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MORRA saavutti ATH-hinnaksi 0.03978371917878591 USD.
Mikä oli MORRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MORRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000178049391179794 USD.
Mikä on MORRA-rahakkeen treidausvolyymi?
MORRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.94K USD.
Nouseeko MORRA tänä vuonna korkeammalle?
MORRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MORRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Morra Games (MORRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

