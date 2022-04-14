dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dotmoovs (MOOV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tiedot dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Virallinen verkkosivusto: https://www.dotmoovs.com/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Block Explorer: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Osta MOOV-rahaketta nyt!

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dotmoovs (MOOV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 761.01K $ 761.01K $ 761.01K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Nykyinen hinta: $ 0.0010408 $ 0.0010408 $ 0.0010408 Lue lisää dotmoovs (MOOV) -rahakkeen hinnasta

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOOV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOOV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOOV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOOV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen hintahistoria MOOV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOOV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOOV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOOV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOOV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOOV-rahakkeen hintaennuste nyt!

