Mikä on dotmoovs (MOOV)

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

dotmoovs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja dotmoovs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista MOOV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue dotmoovs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään dotmoovs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

dotmoovs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dotmoovs (MOOV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dotmoovs (MOOV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dotmoovs-rahakkeelle.

Tarkista dotmoovs-rahakkeen hintaennuste nyt!

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikka

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOOV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

dotmoovs (MOOV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa dotmoovs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa dotmoovs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOOV paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

dotmoovs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton dotmoovs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dotmoovs” Paljonko dotmoovs (MOOV) on arvoltaan tänään? MOOV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009628 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MOOV-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0009628 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MOOV -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on dotmoovs-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MOOV markkina-arvo on $ 703.98K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MOOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MOOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 731.18M USD . Mikä oli MOOV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MOOV saavutti ATH-hinnaksi 0.09832978 USD . Mikä oli MOOV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MOOV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00066401322455994 USD . Mikä on MOOV-rahakkeen treidausvolyymi? MOOV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.36K USD . Nouseeko MOOV tänä vuonna korkeammalle? MOOV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOOV-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

dotmoovs (MOOV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.