MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MoonEdge (MOONED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tiedot

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

Virallinen verkkosivusto:
https://moonedge.finance/
Valkoinen paperi:
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2
Block Explorer:
https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MoonEdge (MOONED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 358.80K
$ 358.80K$ 358.80K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00748
$ 0.00748$ 0.00748
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001785165800984194
$ 0.001785165800984194$ 0.001785165800984194
Nykyinen hinta:
$ 0.001794
$ 0.001794$ 0.001794

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOONED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOONED-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOONED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOONED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.