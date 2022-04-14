MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MoonEdge (MOONED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tiedot MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Virallinen verkkosivusto: https://moonedge.finance/ Valkoinen paperi: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Osta MOONED-rahaketta nyt!

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MoonEdge (MOONED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 358.80K $ 358.80K $ 358.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001785165800984194 $ 0.001785165800984194 $ 0.001785165800984194 Nykyinen hinta: $ 0.001794 $ 0.001794 $ 0.001794 Lue lisää MoonEdge (MOONED) -rahakkeen hinnasta

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MoonEdge (MOONED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOONED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOONED-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOONED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOONED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOONED-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MoonEdge (MOONED) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOONED-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOONED-rahakkeita MEXCistä nyt!

MoonEdge (MOONED) -rahakkeen hintahistoria MOONED -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOONED-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOONED-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOONED-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOONED-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOONED-rahakkeen hintaennuste nyt!

