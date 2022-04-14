CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CryptoCurrency Moons (MOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tiedot Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Block Explorer: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Osta MOON-rahaketta nyt!

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M Kokonaistarjonta: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.53M $ 11.53M $ 11.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.10684 $ 0.10684 $ 0.10684 Lue lisää CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen hinnasta

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOON-rahakkeita MEXCistä nyt!

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen hintahistoria MOON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOON-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!