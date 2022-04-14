CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CryptoCurrency Moons (MOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tiedot

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/
Block Explorer:
https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.41M
Kokonaistarjonta:
$ 107.89M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 106.78M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.53M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.85
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.10684
CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.