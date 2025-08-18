Lisätietoja MOON-rahakkeesta

CryptoCurrency Moons-logo

CryptoCurrency Moons – hinta (MOON)

1MOON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1034
$0.1034$0.1034
+1.12%1D
USD
Reaaliaikainen CryptoCurrency Moons (MOON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:31 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.10062
$ 0.10062$ 0.10062
24 h:n matalin
$ 0.10658
$ 0.10658$ 0.10658
24 h:n korkein

$ 0.10062
$ 0.10062$ 0.10062

$ 0.10658
$ 0.10658$ 0.10658

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+1.12%

-7.40%

-7.40%

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1034. Viimeisen 24 tunnin aikana MOON on vaihdellut alimmillaan $ 0.10062 ja korkeimmillaan $ 0.10658 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7163486957276903, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOON on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +1.12% 24 tunnin aikana ja -7.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen markkinatiedot

No.1104

$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M

$ 53.94K
$ 53.94K$ 53.94K

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

CryptoCurrency Moons-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.94K. MOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.78M ja sen kokonaistarjonta on 107887754. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.16M.

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CryptoCurrency Moons-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0011453+1.12%
30 päivää$ -0.00699-6.34%
60 päivää$ +0.02683+35.03%
90 päivää$ -0.03429-24.91%
CryptoCurrency Moons-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MOON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011453 (+1.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CryptoCurrency Moons 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00699 (-6.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CryptoCurrency Moons-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02683 (+35.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CryptoCurrency Moons-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03429 (-24.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CryptoCurrency Moons (MOON)?

Tarkista CryptoCurrency Moons-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CryptoCurrency Moons-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MOON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CryptoCurrency Moons-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CryptoCurrency Moons-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CryptoCurrency Moons-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryptoCurrency Moons (MOON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryptoCurrency Moons (MOON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryptoCurrency Moons-rahakkeelle.

Tarkista CryptoCurrency Moons-rahakkeen hintaennuste nyt!

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CryptoCurrency Moons (MOON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CryptoCurrency Moons:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CryptoCurrency Moons MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOON paikallisiin valuuttoihin

1 CryptoCurrency Moons(MOON) - VND
2,720.971
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - AUD
A$0.16027
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - GBP
0.076516
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - EUR
0.088924
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - USD
$0.1034
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - MYR
RM0.436348
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - TRY
4.240434
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - JPY
¥15.3032
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - ARS
ARS$135.873804
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - RUB
8.329904
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - INR
9.025786
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - IDR
Rp1,695.081696
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - KRW
144.61524
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - PHP
5.913446
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - EGP
￡E.5.012832
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - BRL
R$0.565598
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - CAD
C$0.143726
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - BDT
12.575508
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - NGN
159.076764
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - COP
$416.93465
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - ZAR
R.1.829146
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - UAH
4.258012
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - VES
Bs14.1658
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - CLP
$100.298
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - PKR
Rs29.258064
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - KZT
55.560956
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - THB
฿3.372908
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - TWD
NT$3.156802
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - AED
د.إ0.379478
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - CHF
Fr0.08272
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - HKD
HK$0.807554
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - AMD
֏39.646662
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - MAD
.د.م0.931634
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - MXN
$1.93875
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - SAR
ريال0.38775
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - PLN
0.378444
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - RON
лв0.44979
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - SEK
kr0.994708
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - BGN
лв0.173712
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - HUF
Ft35.301794
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - CZK
2.187944
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - KWD
د.ك0.031537
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - ILS
0.35156
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - AOA
Kz94.601694
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - BHD
.د.ب0.0389818
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - BMD
$0.1034
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - DKK
kr0.664862
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - HNL
L2.715284
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - MUR
4.728482
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - NAD
$1.83018
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - NOK
kr1.052612
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - NZD
$0.176814
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - PAB
B/.0.1034
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - PGK
K0.433246
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - QAR
ر.ق0.376376
1 CryptoCurrency Moons(MOON) - RSD
дин.10.436162

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryptoCurrency Moons”

Paljonko CryptoCurrency Moons (MOON) on arvoltaan tänään?
MOON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOON-USD-parin nykyinen hinta?
MOON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryptoCurrency Moons-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOON markkina-arvo on $ 11.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.78M USD.
Mikä oli MOON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOON saavutti ATH-hinnaksi 0.7163486957276903 USD.
Mikä oli MOON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOON-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOON-rahakkeen treidausvolyymi?
MOON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.94K USD.
Nouseeko MOON tänä vuonna korkeammalle?
MOON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:31 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

