Moolah (MOOLAH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moolah (MOOLAH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moolah (MOOLAH) -rahakkeen tiedot Moolah, the mascot for BNB Chain builders, miners, and farmers, is the first token launched on Flap with LisUSD liquidity based on ListaDAO's lending audit, making BNBFi more accessible and fun. Virallinen verkkosivusto: https://moolahbnb.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbAb528425Edb1E0E36D3719bc3307d9C8ccE8888?utm_source=tokenpocket Osta MOOLAH-rahaketta nyt!

Moolah (MOOLAH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moolah (MOOLAH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.013595 $ 0.013595 $ 0.013595 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000123365552043964 $ 0.000123365552043964 $ 0.000123365552043964 Nykyinen hinta: $ 0.006541 $ 0.006541 $ 0.006541 Lue lisää Moolah (MOOLAH) -rahakkeen hinnasta

Moolah (MOOLAH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moolah (MOOLAH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOOLAH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOOLAH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOOLAH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOOLAH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOOLAH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Moolah (MOOLAH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOOLAH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOOLAH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Moolah (MOOLAH) -rahakkeen hintahistoria MOOLAH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOOLAH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOOLAH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOOLAH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOOLAH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOOLAH-rahakkeen hintaennuste nyt!

