Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moodeng on Eth (MOODENGETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen tiedot Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Virallinen verkkosivusto: https://moodeng.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Osta MOODENGETH-rahaketta nyt!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.05M $ 11.05M $ 11.05M Kokonaistarjonta: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Kierrossa oleva tarjonta: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.38M $ 11.38M $ 11.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Nykyinen hinta: $ 0.00002706 $ 0.00002706 $ 0.00002706 Lue lisää Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen hinnasta

Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOODENGETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOODENGETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOODENGETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOODENGETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOODENGETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOODENGETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOODENGETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) -rahakkeen hintahistoria MOODENGETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOODENGETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOODENGETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOODENGETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOODENGETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOODENGETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!