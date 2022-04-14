MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MongCoin (MONG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MongCoin (MONG) -rahakkeen tiedot The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Virallinen verkkosivusto: https://mong.life Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Osta MONG-rahaketta nyt!

MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MongCoin (MONG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kokonaistarjonta: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Nykyinen hinta: $ 0.000000004255 $ 0.000000004255 $ 0.000000004255 Lue lisää MongCoin (MONG) -rahakkeen hinnasta

MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MONG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MONG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MongCoin (MONG) -rahakkeen hintahistoria MONG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MONG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MONG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MONG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MONG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MONG-rahakkeen hintaennuste nyt!

