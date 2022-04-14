MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MongCoin (MONG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MongCoin (MONG) -rahakkeen tiedot

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Virallinen verkkosivusto:
https://mong.life
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MongCoin (MONG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
Kokonaistarjonta:
$ 690.00T
$ 690.00T$ 690.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 581.20T
$ 581.20T$ 581.20T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982$ 0.000000379982
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853$ 0.000000000014558853
Nykyinen hinta:
$ 0.000000004255
$ 0.000000004255$ 0.000000004255

MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MongCoin (MONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MONG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MONG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MONG-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MongCoin (MONG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MONG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MongCoin (MONG) -rahakkeen hintahistoria

MONG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MONG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MONG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MONG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.