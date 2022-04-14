Mochi (MOCHI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mochi (MOCHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mochi (MOCHI) -rahakkeen tiedot The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Virallinen verkkosivusto: https://mochithecatcoin.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Osta MOCHI-rahaketta nyt!

Mochi (MOCHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mochi (MOCHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Nykyinen hinta: $ 0.0000102705 $ 0.0000102705 $ 0.0000102705 Lue lisää Mochi (MOCHI) -rahakkeen hinnasta

Mochi (MOCHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mochi (MOCHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOCHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOCHI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOCHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOCHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOCHI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mochi (MOCHI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOCHI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOCHI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mochi (MOCHI) -rahakkeen hintahistoria MOCHI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOCHI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOCHI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOCHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOCHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOCHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

