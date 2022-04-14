MOBIX (MOBX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MOBIX (MOBX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MOBIX (MOBX) -rahakkeen tiedot MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas. Virallinen verkkosivusto: https://mobix.ai Valkoinen paperi: https://mobix.ai/mobix-litepaper-v-1-3/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/fetchai Osta MOBX-rahaketta nyt!

MOBIX (MOBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MOBIX (MOBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 104.17M $ 104.17M $ 104.17M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.38886 $ 0.38886 $ 0.38886 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 $ 0.011573141688408596 Nykyinen hinta: $ 0.01847 $ 0.01847 $ 0.01847 Lue lisää MOBIX (MOBX) -rahakkeen hinnasta

MOBIX (MOBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MOBIX (MOBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOBX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOBX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MOBIX (MOBX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOBX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOBX-rahakkeita MEXCistä nyt!

MOBIX (MOBX) -rahakkeen hintahistoria MOBX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOBX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOBX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOBX-rahakkeen hintaennuste nyt!

