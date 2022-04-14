Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Helium Mobile (MOBILE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tiedot Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Osta MOBILE-rahaketta nyt!

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 31.85M $ 31.85M $ 31.85M Kokonaistarjonta: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Kierrossa oleva tarjonta: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.98M $ 35.98M $ 35.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Nykyinen hinta: $ 0.0003567 $ 0.0003567 $ 0.0003567 Lue lisää Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hinnasta

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOBILE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOBILE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOBILE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOBILE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hintahistoria MOBILE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOBILE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOBILE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOBILE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOBILE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOBILE-rahakkeen hintaennuste nyt!

