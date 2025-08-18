Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003498. Viimeisen 24 tunnin aikana MOBILE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003334 ja korkeimmillaan $ 0.0003661 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOBILE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00779068659230149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000070400808645459.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MOBILE on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen markkinatiedot
No.731
$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M
$ 172.61K
$ 172.61K$ 172.61K
$ 35.29M
$ 35.29M$ 35.29M
89.28B
89.28B 89.28B
100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000
SOL
Helium Mobile-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 172.61K. MOBILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.28B ja sen kokonaistarjonta on 100880000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.29M.
Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Helium Mobile-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0001477
-29.69%
60 päivää
$ +0.0000745
+27.06%
90 päivää
$ -0.0001406
-28.68%
Helium Mobile-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MOBILE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Helium Mobile 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001477 (-29.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Helium Mobile-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOBILE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000745 (+27.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Helium Mobile-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001406 (-28.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Helium Mobile (MOBILE)?
Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.
Helium Mobile-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Helium Mobile (MOBILE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium Mobile (MOBILE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium Mobile-rahakkeelle.
Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOBILE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
