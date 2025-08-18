Lisätietoja MOBILE-rahakkeesta

1MOBILE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003501
$0.0003501
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Helium Mobile (MOBILE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:16 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0003334
$ 0.0003334
24 h:n matalin
$ 0.0003661
$ 0.0003661
24 h:n korkein

$ 0.0003334
$ 0.0003334

$ 0.0003661
$ 0.0003661

$ 0.00779068659230149
$ 0.00779068659230149

$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459

-0.29%

0.00%

+1.45%

+1.45%

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003498. Viimeisen 24 tunnin aikana MOBILE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003334 ja korkeimmillaan $ 0.0003661 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOBILE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00779068659230149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000070400808645459.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOBILE on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen markkinatiedot

No.731

$ 31.23M
$ 31.23M

$ 172.61K
$ 172.61K

$ 35.29M
$ 35.29M

89.28B
89.28B

100,880,000,000
100,880,000,000

SOL

Helium Mobile-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 172.61K. MOBILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.28B ja sen kokonaistarjonta on 100880000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.29M.

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Helium Mobile-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0001477-29.69%
60 päivää$ +0.0000745+27.06%
90 päivää$ -0.0001406-28.68%
Helium Mobile-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MOBILE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Helium Mobile 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001477 (-29.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Helium Mobile-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOBILE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000745 (+27.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Helium Mobile-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001406 (-28.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Helium Mobile (MOBILE)?

Tarkista Helium Mobile-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Helium Mobile-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MOBILE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Helium Mobile-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Helium Mobile-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Helium Mobile-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helium Mobile (MOBILE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium Mobile (MOBILE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium Mobile-rahakkeelle.

Tarkista Helium Mobile-rahakkeen hintaennuste nyt!

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikka

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOBILE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Helium Mobile (MOBILE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Helium Mobile:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Helium Mobile MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOBILE paikallisiin valuuttoihin

1 Helium Mobile(MOBILE) - VND
9.204987
1 Helium Mobile(MOBILE) - AUD
A$0.00054219
1 Helium Mobile(MOBILE) - GBP
0.000258852
1 Helium Mobile(MOBILE) - EUR
0.000300828
1 Helium Mobile(MOBILE) - USD
$0.0003498
1 Helium Mobile(MOBILE) - MYR
RM0.001476156
1 Helium Mobile(MOBILE) - TRY
0.014345298
1 Helium Mobile(MOBILE) - JPY
¥0.0517704
1 Helium Mobile(MOBILE) - ARS
ARS$0.459658188
1 Helium Mobile(MOBILE) - RUB
0.028179888
1 Helium Mobile(MOBILE) - INR
0.030534042
1 Helium Mobile(MOBILE) - IDR
Rp5.734425312
1 Helium Mobile(MOBILE) - KRW
0.48923028
1 Helium Mobile(MOBILE) - PHP
0.020005062
1 Helium Mobile(MOBILE) - EGP
￡E.0.016958304
1 Helium Mobile(MOBILE) - BRL
R$0.001913406
1 Helium Mobile(MOBILE) - CAD
C$0.000486222
1 Helium Mobile(MOBILE) - BDT
0.042542676
1 Helium Mobile(MOBILE) - NGN
0.538153308
1 Helium Mobile(MOBILE) - COP
$1.41048105
1 Helium Mobile(MOBILE) - ZAR
R.0.006187962
1 Helium Mobile(MOBILE) - UAH
0.014404764
1 Helium Mobile(MOBILE) - VES
Bs0.0479226
1 Helium Mobile(MOBILE) - CLP
$0.339306
1 Helium Mobile(MOBILE) - PKR
Rs0.098979408
1 Helium Mobile(MOBILE) - KZT
0.187961532
1 Helium Mobile(MOBILE) - THB
฿0.011410476
1 Helium Mobile(MOBILE) - TWD
NT$0.010679394
1 Helium Mobile(MOBILE) - AED
د.إ0.001283766
1 Helium Mobile(MOBILE) - CHF
Fr0.00027984
1 Helium Mobile(MOBILE) - HKD
HK$0.002731938
1 Helium Mobile(MOBILE) - AMD
֏0.134123814
1 Helium Mobile(MOBILE) - MAD
.د.م0.003151698
1 Helium Mobile(MOBILE) - MXN
$0.00655875
1 Helium Mobile(MOBILE) - SAR
ريال0.00131175
1 Helium Mobile(MOBILE) - PLN
0.001280268
1 Helium Mobile(MOBILE) - RON
лв0.00152163
1 Helium Mobile(MOBILE) - SEK
kr0.003365076
1 Helium Mobile(MOBILE) - BGN
лв0.000587664
1 Helium Mobile(MOBILE) - HUF
Ft0.119425218
1 Helium Mobile(MOBILE) - CZK
0.007401768
1 Helium Mobile(MOBILE) - KWD
د.ك0.000106689
1 Helium Mobile(MOBILE) - ILS
0.00118932
1 Helium Mobile(MOBILE) - AOA
Kz0.320035518
1 Helium Mobile(MOBILE) - BHD
.د.ب0.0001318746
1 Helium Mobile(MOBILE) - BMD
$0.0003498
1 Helium Mobile(MOBILE) - DKK
kr0.002249214
1 Helium Mobile(MOBILE) - HNL
L0.009185748
1 Helium Mobile(MOBILE) - MUR
0.015996354
1 Helium Mobile(MOBILE) - NAD
$0.00619146
1 Helium Mobile(MOBILE) - NOK
kr0.003560964
1 Helium Mobile(MOBILE) - NZD
$0.000598158
1 Helium Mobile(MOBILE) - PAB
B/.0.0003498
1 Helium Mobile(MOBILE) - PGK
K0.001465662
1 Helium Mobile(MOBILE) - QAR
ر.ق0.001273272
1 Helium Mobile(MOBILE) - RSD
дин.0.035305314

Helium Mobile-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Helium Mobile toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Helium Mobile-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helium Mobile”

Paljonko Helium Mobile (MOBILE) on arvoltaan tänään?
MOBILE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003498 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOBILE-USD-parin nykyinen hinta?
MOBILE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003498. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Helium Mobile-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOBILE markkina-arvo on $ 31.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOBILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOBILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.28B USD.
Mikä oli MOBILE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOBILE saavutti ATH-hinnaksi 0.00779068659230149 USD.
Mikä oli MOBILE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOBILE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000070400808645459 USD.
Mikä on MOBILE-rahakkeen treidausvolyymi?
MOBILE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 172.61K USD.
Nouseeko MOBILE tänä vuonna korkeammalle?
MOBILE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOBILE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:16 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MOBILE-USD-laskin

Summa

MOBILE
MOBILE
USD
USD

1 MOBILE = 0.0003498 USD

Treidaa MOBILE-rahaketta

MOBILEUSDT
$0.0003501
$0.0003501
+0.20%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu