Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen tokenomiikka
Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen tiedot
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MNDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MNDE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MNDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MNDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka MNDE-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MNDE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Marinade Finance (MNDE) -rahakkeen hintahistoria
MNDE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
MNDE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MNDE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MNDE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
