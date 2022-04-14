MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MMOSH Pit Protocol (MMOSH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen tiedot MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Virallinen verkkosivusto: https://www.mmosh.ai/ Valkoinen paperi: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Block Explorer: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Osta MMOSH-rahaketta nyt!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 171.00K $ 171.00K $ 171.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000171 $ 0.0000171 $ 0.0000171 Lue lisää MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen hinnasta

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MMOSH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MMOSH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MMOSH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MMOSH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) -rahakkeen hintahistoria MMOSH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MMOSH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

