MemeDisco (MMD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MemeDisco (MMD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MemeDisco (MMD) -rahakkeen tiedot MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. Virallinen verkkosivusto: https://disco.zkplay.app/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Osta MMD-rahaketta nyt!

MemeDisco (MMD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MemeDisco (MMD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000527 $ 0.000527 $ 0.000527 Lue lisää MemeDisco (MMD) -rahakkeen hinnasta

MemeDisco (MMD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MemeDisco (MMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MMD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MMD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MMD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MMD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MMD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MemeDisco (MMD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MMD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MMD-rahakkeita MEXCistä nyt!

MemeDisco (MMD) -rahakkeen hintahistoria MMD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MMD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MMD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MMD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MMD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MMD-rahakkeen hintaennuste nyt!

