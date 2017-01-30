Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Maker (MKR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Maker (MKR) -rahakkeen tiedot

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Virallinen verkkosivusto:
https://makerdao.com/
Valkoinen paperi:
https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/Maker

Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Maker (MKR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 870.83K
$ 870.83K$ 870.83K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.59B
$ 1.59B$ 1.59B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 6,332.9
$ 6,332.9$ 6,332.9
Kaikkien aikojen alin:
$ 21.059799194335938
$ 21.059799194335938$ 21.059799194335938
Nykyinen hinta:
$ 1,588.2
$ 1,588.2$ 1,588.2

Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MKR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MKR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MKR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MKR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MKR-rahaketta ostetaan

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.