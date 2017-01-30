Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Maker (MKR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Maker (MKR) -rahakkeen tiedot DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Virallinen verkkosivusto: https://makerdao.com/ Valkoinen paperi: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system Block Explorer: https://etherscan.io/token/Maker Osta MKR-rahaketta nyt!

Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Maker (MKR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 870.83K $ 870.83K $ 870.83K Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.59B $ 1.59B $ 1.59B Kaikkien aikojen korkein: $ 6,332.9 $ 6,332.9 $ 6,332.9 Kaikkien aikojen alin: $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 Nykyinen hinta: $ 1,588.2 $ 1,588.2 $ 1,588.2 Lue lisää Maker (MKR) -rahakkeen hinnasta

Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Maker (MKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MKR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MKR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MKR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MKR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MKR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Maker (MKR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MKR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MKR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Maker (MKR) -rahakkeen hintahistoria MKR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MKR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MKR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MKR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MKR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MKR-rahakkeen hintaennuste nyt!

