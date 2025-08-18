Mikä on Project MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Project MIRAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project MIRAI (MIRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project MIRAI (MIRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project MIRAI-rahakkeelle.

Tarkista Project MIRAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Project MIRAI (MIRAI) -rahakkeen tokenomiikka

Project MIRAI (MIRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Project MIRAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Project MIRAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko Project MIRAI (MIRAI) on arvoltaan tänään? MIRAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00347 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MIRAI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00347 . Mikä on Project MIRAI-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MIRAI markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MIRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MIRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli MIRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MIRAI saavutti ATH-hinnaksi 0.031231197541648364 USD . Mikä oli MIRAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MIRAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003137914059775444 USD . Mikä on MIRAI-rahakkeen treidausvolyymi? MIRAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.87K USD .

Project MIRAI (MIRAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

