Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tiedot MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Virallinen verkkosivusto: https://mirror.finance Valkoinen paperi: https://docs.mirror.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Osta MIR-rahaketta nyt!

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 983.44K $ 983.44K $ 983.44K Kokonaistarjonta: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Kierrossa oleva tarjonta: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.01265 $ 0.01265 $ 0.01265 Lue lisää Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen hinnasta

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MIR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MIR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen salkkuusi?

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen hintahistoria MIR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MIR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MIR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MIR-rahakkeen hintaennuste nyt!

