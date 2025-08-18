Lisätietoja MIR-rahakkeesta

Mirror Protocol-logo

Mirror Protocol – hinta (MIR)

1MIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01162
$0.01162
-2.18%1D
USD
Reaaliaikainen Mirror Protocol (MIR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:19:01 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01158
$ 0.01158
24 h:n matalin
$ 0.01213
$ 0.01213
24 h:n korkein

$ 0.01158
$ 0.01158

$ 0.01213
$ 0.01213

$ 12.86445843
$ 12.86445843

$ 0
$ 0

-0.09%

-2.18%

-8.07%

-8.07%

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01162. Viimeisen 24 tunnin aikana MIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01158 ja korkeimmillaan $ 0.01213 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.86445843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MIR on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -2.18% 24 tunnin aikana ja -8.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2150

$ 903.37K
$ 903.37K

$ 54.59K
$ 54.59K

$ 4.31M
$ 4.31M

77.74M
77.74M

370,575,000
370,575,000

ETH

Mirror Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 903.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.59K. MIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.74M ja sen kokonaistarjonta on 370575000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.31M.

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mirror Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000259-2.18%
30 päivää$ -0.00233-16.71%
60 päivää$ -0.00088-7.04%
90 päivää$ -0.00305-20.80%
Mirror Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MIR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000259 (-2.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mirror Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00233 (-16.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mirror Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MIR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00088 (-7.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mirror Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00305 (-20.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mirror Protocol (MIR)?

Tarkista Mirror Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mirror Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MIR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mirror Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mirror Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mirror Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mirror Protocol (MIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mirror Protocol (MIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mirror Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Mirror Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tokenomiikka

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mirror Protocol (MIR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mirror Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mirror Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MIR paikallisiin valuuttoihin

1 Mirror Protocol(MIR) - VND
305.7803
1 Mirror Protocol(MIR) - AUD
A$0.018011
1 Mirror Protocol(MIR) - GBP
0.0085988
1 Mirror Protocol(MIR) - EUR
0.0099932
1 Mirror Protocol(MIR) - USD
$0.01162
1 Mirror Protocol(MIR) - MYR
RM0.0490364
1 Mirror Protocol(MIR) - TRY
0.4756066
1 Mirror Protocol(MIR) - JPY
¥1.71976
1 Mirror Protocol(MIR) - ARS
ARS$15.2492746
1 Mirror Protocol(MIR) - RUB
0.9362234
1 Mirror Protocol(MIR) - INR
1.0146584
1 Mirror Protocol(MIR) - IDR
Rp190.4917728
1 Mirror Protocol(MIR) - KRW
16.2745072
1 Mirror Protocol(MIR) - PHP
0.6641992
1 Mirror Protocol(MIR) - EGP
￡E.0.5633376
1 Mirror Protocol(MIR) - BRL
R$0.0635614
1 Mirror Protocol(MIR) - CAD
C$0.0160356
1 Mirror Protocol(MIR) - BDT
1.4132244
1 Mirror Protocol(MIR) - NGN
17.8493658
1 Mirror Protocol(MIR) - COP
$46.854745
1 Mirror Protocol(MIR) - ZAR
R.0.2059064
1 Mirror Protocol(MIR) - UAH
0.4785116
1 Mirror Protocol(MIR) - VES
Bs1.59194
1 Mirror Protocol(MIR) - CLP
$11.2714
1 Mirror Protocol(MIR) - PKR
Rs3.2759104
1 Mirror Protocol(MIR) - KZT
6.2438908
1 Mirror Protocol(MIR) - THB
฿0.3795092
1 Mirror Protocol(MIR) - TWD
NT$0.3542938
1 Mirror Protocol(MIR) - AED
د.إ0.0426454
1 Mirror Protocol(MIR) - CHF
Fr0.009296
1 Mirror Protocol(MIR) - HKD
HK$0.0907522
1 Mirror Protocol(MIR) - AMD
֏4.446974
1 Mirror Protocol(MIR) - MAD
.د.م0.1046962
1 Mirror Protocol(MIR) - MXN
$0.217875
1 Mirror Protocol(MIR) - SAR
ريال0.043575
1 Mirror Protocol(MIR) - PLN
0.0425292
1 Mirror Protocol(MIR) - RON
лв0.0504308
1 Mirror Protocol(MIR) - SEK
kr0.1116682
1 Mirror Protocol(MIR) - BGN
лв0.0195216
1 Mirror Protocol(MIR) - HUF
Ft3.9645116
1 Mirror Protocol(MIR) - CZK
0.245763
1 Mirror Protocol(MIR) - KWD
د.ك0.0035441
1 Mirror Protocol(MIR) - ILS
0.0396242
1 Mirror Protocol(MIR) - AOA
Kz10.6507758
1 Mirror Protocol(MIR) - BHD
.د.ب0.00438074
1 Mirror Protocol(MIR) - BMD
$0.01162
1 Mirror Protocol(MIR) - DKK
kr0.0746004
1 Mirror Protocol(MIR) - HNL
L0.3054898
1 Mirror Protocol(MIR) - MUR
0.5313826
1 Mirror Protocol(MIR) - NAD
$0.2053254
1 Mirror Protocol(MIR) - NOK
kr0.1181754
1 Mirror Protocol(MIR) - NZD
$0.0198702
1 Mirror Protocol(MIR) - PAB
B/.0.01162
1 Mirror Protocol(MIR) - PGK
K0.0481068
1 Mirror Protocol(MIR) - QAR
ر.ق0.0422968
1 Mirror Protocol(MIR) - RSD
дин.1.1715284

Mirror Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mirror Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mirror Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mirror Protocol”

Paljonko Mirror Protocol (MIR) on arvoltaan tänään?
MIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01162 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MIR-USD-parin nykyinen hinta?
MIR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01162. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mirror Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MIR markkina-arvo on $ 903.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.74M USD.
Mikä oli MIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MIR saavutti ATH-hinnaksi 12.86445843 USD.
Mikä oli MIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MIR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MIR-rahakkeen treidausvolyymi?
MIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.59K USD.
Nouseeko MIR tänä vuonna korkeammalle?
MIR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MIR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:19:01 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

