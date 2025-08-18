Mikä on Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Paljonko Mirror Protocol (MIR) on arvoltaan tänään? MIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01162 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MIR-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01162 . Mikä on Mirror Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MIR markkina-arvo on $ 903.37K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.74M USD . Mikä oli MIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MIR saavutti ATH-hinnaksi 12.86445843 USD . Mikä oli MIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MIR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD . Mikä on MIR-rahakkeen treidausvolyymi? MIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.59K USD .

Mirror Protocol (MIR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

