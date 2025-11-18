Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Mindfak (MINDFAK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:07:47 (UTC+8)
Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 396.96K
$ 396.96K
Kokonaistarjonta:
$ 690.00M
$ 690.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 690.00M
$ 690.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 396.96K
$ 396.96K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.019647
$ 0.019647
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273
Nykyinen hinta:
$ 0.0005753
$ 0.0005753

Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen tiedot

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Virallinen verkkosivusto:
https://mindfak.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x78cbec65c55f143a9178b63243119806a659d2ef

Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MINDFAK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MINDFAK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MINDFAK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MINDFAK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MINDFAK-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MINDFAK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Mindfak (MINDFAK) -rahakkeen hintahistoria

MINDFAK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MINDFAK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MINDFAK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MINDFAK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

