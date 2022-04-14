MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MILLI (MILLI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MILLI (MILLI) -rahakkeen tiedot

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.milli.dog
Block Explorer:
https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1

MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MILLI (MILLI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.65M
Kokonaistarjonta:
$ 299.79B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 263.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00002085
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000033979712606
Nykyinen hinta:
$ 0.000013886
MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MILLI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MILLI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MILLI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MILLI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MILLI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MILLI (MILLI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MILLI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MILLI (MILLI) -rahakkeen hintahistoria

MILLI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MILLI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MILLI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MILLI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.