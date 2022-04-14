MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MILLI (MILLI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MILLI (MILLI) -rahakkeen tiedot Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Virallinen verkkosivusto: https://www.milli.dog Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 Osta MILLI-rahaketta nyt!

MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MILLI (MILLI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kokonaistarjonta: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Kierrossa oleva tarjonta: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Nykyinen hinta: $ 0.000013886 $ 0.000013886 $ 0.000013886 Lue lisää MILLI (MILLI) -rahakkeen hinnasta

MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MILLI (MILLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MILLI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MILLI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MILLI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MILLI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MILLI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MILLI (MILLI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MILLI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MILLI-rahakkeita MEXCistä nyt!

MILLI (MILLI) -rahakkeen hintahistoria MILLI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MILLI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MILLI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MILLI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MILLI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MILLI-rahakkeen hintaennuste nyt!

