MilkyWay (MILK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MilkyWay (MILK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

MilkyWay (MILK) -rahakkeen tiedot MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. Virallinen verkkosivusto: https://milkyway.zone Valkoinen paperi: https://docs.milkyway.zone Block Explorer: https://www.mintscan.io/milkyway Osta MILK-rahaketta nyt!

MilkyWay (MILK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MilkyWay (MILK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 238.90M $ 238.90M $ 238.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.74M $ 50.74M $ 50.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24037 $ 0.24037 $ 0.24037 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04029697753595133 $ 0.04029697753595133 $ 0.04029697753595133 Nykyinen hinta: $ 0.04228 $ 0.04228 $ 0.04228 Lue lisää MilkyWay (MILK) -rahakkeen hinnasta

MilkyWay (MILK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MilkyWay (MILK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MILK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MILK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MILK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MILK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

