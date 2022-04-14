Midle (MIDLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Midle (MIDLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Midle (MIDLE) -rahakkeen tiedot Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results. Virallinen verkkosivusto: https://midle.io Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7 Osta MIDLE-rahaketta nyt!

Midle (MIDLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Midle (MIDLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 334.50K $ 334.50K $ 334.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0851 $ 0.0851 $ 0.0851 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000189979143128545 $ 0.000189979143128545 $ 0.000189979143128545 Nykyinen hinta: $ 0.0003345 $ 0.0003345 $ 0.0003345 Lue lisää Midle (MIDLE) -rahakkeen hinnasta

Midle (MIDLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Midle (MIDLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MIDLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MIDLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MIDLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MIDLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MIDLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Midle (MIDLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MIDLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MIDLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Midle (MIDLE) -rahakkeen hintahistoria MIDLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MIDLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MIDLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MIDLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MIDLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MIDLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

