Midle (MIDLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003454. Viimeisen 24 tunnin aikana MIDLE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003419 ja korkeimmillaan $ 0.0003492 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIDLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07957918084986623, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000189979143128545.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MIDLE on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja +9.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Midle (MIDLE) -rahakkeen markkinatiedot
Midle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.01K. MIDLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 345.40K.
Midle (MIDLE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Midle-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000001387
-0.40%
30 päivää
$ -0.0000232
-6.30%
60 päivää
$ -0.0001006
-22.56%
90 päivää
$ +0.0000924
+36.52%
Midle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MIDLE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001387 (-0.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Midle 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000232 (-6.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Midle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MIDLE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001006 (-22.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Midle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000924 (+36.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Midle (MIDLE)?
Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.
