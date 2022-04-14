michi (MICHI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu michi (MICHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

michi (MICHI) -rahakkeen tiedot A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. Virallinen verkkosivusto: https://www.michi.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5mbK36SZ7J19An8jFochhQS4of8g6BwUjbeCSxBSoWdp Osta MICHI-rahaketta nyt!

michi (MICHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu michi (MICHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Kokonaistarjonta: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M Kierrossa oleva tarjonta: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.59 $ 0.59 $ 0.59 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 Nykyinen hinta: $ 0.02688 $ 0.02688 $ 0.02688 Lue lisää michi (MICHI) -rahakkeen hinnasta

michi (MICHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset michi (MICHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MICHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MICHI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MICHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MICHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MICHI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään michi (MICHI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MICHI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MICHI-rahakkeita MEXCistä nyt!

michi (MICHI) -rahakkeen hintahistoria MICHI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MICHI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MICHI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MICHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MICHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MICHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

