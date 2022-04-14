Megalink (MG8) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Megalink (MG8) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Megalink (MG8) -rahakkeen tiedot Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Virallinen verkkosivusto: http://mega8.io/ Valkoinen paperi: https://docs.mega8.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Osta MG8-rahaketta nyt!

Megalink (MG8) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Megalink (MG8) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 687.00K $ 687.00K $ 687.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Nykyinen hinta: $ 0.000687 $ 0.000687 $ 0.000687 Lue lisää Megalink (MG8) -rahakkeen hinnasta

Megalink (MG8) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Megalink (MG8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MG8-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MG8-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MG8-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MG8-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MG8-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Megalink (MG8) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MG8-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MG8-rahakkeita MEXCistä nyt!

Megalink (MG8) -rahakkeen hintahistoria MG8 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MG8-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MG8-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MG8-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MG8-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MG8-rahakkeen hintaennuste nyt!

