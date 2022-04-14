MetaFight (MFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MetaFight (MFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MetaFight (MFT) -rahakkeen tiedot MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. Virallinen verkkosivusto: http://metafigth.com/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684 Osta MFT-rahaketta nyt!

MetaFight (MFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MetaFight (MFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 894.00K $ 894.00K $ 894.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3948 $ 0.3948 $ 0.3948 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00894 $ 0.00894 $ 0.00894 Lue lisää MetaFight (MFT) -rahakkeen hinnasta

MetaFight (MFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MetaFight (MFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MetaFight (MFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

MetaFight (MFT) -rahakkeen hintahistoria MFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

