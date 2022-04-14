Mfercoin (MFER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mfercoin (MFER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mfercoin (MFER) -rahakkeen tiedot MFER is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Valkoinen paperi: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Osta MFER-rahaketta nyt!

Mfercoin (MFER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mfercoin (MFER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Nykyinen hinta: $ 0.01065 $ 0.01065 $ 0.01065 Lue lisää Mfercoin (MFER) -rahakkeen hinnasta

Mfercoin (MFER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mfercoin (MFER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MFER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MFER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MFER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MFER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MFER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mfercoin (MFER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MFER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MFER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mfercoin (MFER) -rahakkeen hintahistoria MFER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MFER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MFER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MFER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MFER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MFER-rahakkeen hintaennuste nyt!

