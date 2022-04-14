Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Metafighter (MF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Metafighter (MF) -rahakkeen tiedot MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Virallinen verkkosivusto: http://metafighter.com Valkoinen paperi: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Osta MF-rahaketta nyt!

Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metafighter (MF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 73.15K Kokonaistarjonta: $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 614.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 178.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003438 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000033149154696201 Nykyinen hinta: $ 0.00011913 Lue lisää Metafighter (MF) -rahakkeen hinnasta

Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Metafighter (MF) -rahakkeen hintahistoria MF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MF-rahakkeen hintaennuste nyt!

