Metafighter-logo

Metafighter – hinta (MF)

1MF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.47%1D
USD
Reaaliaikainen Metafighter (MF) -hintakaavio
2025-08-22 05:29:56 (UTC+8)

Metafighter (MF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+2.43%

+0.47%

+2.18%

+2.18%

Metafighter (MF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00011248. Viimeisen 24 tunnin aikana MF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010665 ja korkeimmillaan $ 0.00011597 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061295368195924654, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000033149154696201.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MF on muuttunut +2.43% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja +2.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metafighter (MF) -rahakkeen markkinatiedot

No.2969

40.93%

BSC

Metafighter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 69.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.08K. MF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 614.03M ja sen kokonaistarjonta on 1500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 168.72K.

Metafighter (MF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metafighter-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000005262+0.47%
30 päivää$ -0.00001543-12.07%
60 päivää$ -0.00001835-14.03%
90 päivää$ -0.00002605-18.81%
Metafighter-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000005262 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Metafighter 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001543 (-12.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Metafighter-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001835 (-14.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Metafighter-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002605 (-18.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metafighter (MF)?

Tarkista Metafighter-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Metafighter (MF)

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Metafighter on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Metafighter-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Metafighter-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metafighter-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Metafighter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metafighter (MF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metafighter (MF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metafighter-rahakkeelle.

Tarkista Metafighter-rahakkeen hintaennuste nyt!

Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikka

Metafighter (MF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Metafighter (MF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Metafighter:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Metafighter MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Metafighter-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Metafighter toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Metafighter-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metafighter”

Paljonko Metafighter (MF) on arvoltaan tänään?
MF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011248 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MF-USD-parin nykyinen hinta?
MF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011248. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metafighter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MF markkina-arvo on $ 69.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 614.03M USD.
Mikä oli MF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MF saavutti ATH-hinnaksi 0.061295368195924654 USD.
Mikä oli MF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000033149154696201 USD.
Mikä on MF-rahakkeen treidausvolyymi?
MF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.08K USD.
Nouseeko MF tänä vuonna korkeammalle?
MF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:29:56 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MF-USD-laskin

Summa

MF
MF
USD
USD

1 MF = 0.00011248 USD

Treidaa MF-rahaketta

MFUSDT
$0.00011248
$0.00011248$0.00011248
+0.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu