Metis (METIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Metis (METIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Metis (METIS) -rahakkeen tiedot Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Virallinen verkkosivusto: https://www.metis.io Valkoinen paperi: https://docs.metis.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Osta METIS-rahaketta nyt!

Metis (METIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metis (METIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 113.46M $ 113.46M $ 113.46M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 174.00M $ 174.00M $ 174.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Kaikkien aikojen alin: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Nykyinen hinta: $ 17.4 $ 17.4 $ 17.4 Lue lisää Metis (METIS) -rahakkeen hinnasta

Metis (METIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metis (METIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä METIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta METIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät METIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu METIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka METIS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Metis (METIS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita METIS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan METIS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Metis (METIS) -rahakkeen hintahistoria METIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu METIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

METIS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne METIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? METIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso METIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!