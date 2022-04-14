MetaVPad (METAV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MetaVPad (METAV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MetaVPad (METAV) -rahakkeen tiedot MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Virallinen verkkosivusto: https://metavpad.com Block Explorer: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402 Osta METAV-rahaketta nyt!

MetaVPad (METAV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MetaVPad (METAV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Nykyinen hinta: $ 0.001068 $ 0.001068 $ 0.001068 Lue lisää MetaVPad (METAV) -rahakkeen hinnasta

MetaVPad (METAV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MetaVPad (METAV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä METAV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta METAV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät METAV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu METAV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka METAV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MetaVPad (METAV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita METAV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan METAV-rahakkeita MEXCistä nyt!

MetaVPad (METAV) -rahakkeen hintahistoria METAV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu METAV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

METAV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne METAV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? METAV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso METAV-rahakkeen hintaennuste nyt!

