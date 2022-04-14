METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu METANIA GAMES (METANIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tiedot Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Virallinen verkkosivusto: https://metania.games Valkoinen paperi: https://whitepaper.metania.games/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Osta METANIA-rahaketta nyt!

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Kaikkien aikojen alin: $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 Nykyinen hinta: $ 0.02758 $ 0.02758 $ 0.02758 Lue lisää METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen hinnasta

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä METANIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta METANIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät METANIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu METANIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

