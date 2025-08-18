Lisätietoja METANIA-rahakkeesta

METANIA GAMES-logo

METANIA GAMES – hinta (METANIA)

1METANIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.028
$0.028$0.028
+0.43%1D
USD
Reaaliaikainen METANIA GAMES (METANIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:33 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02722
$ 0.02722$ 0.02722
24 h:n matalin
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
24 h:n korkein

$ 0.02722
$ 0.02722$ 0.02722

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.025120283377895097
$ 0.025120283377895097$ 0.025120283377895097

-0.33%

+0.43%

-6.76%

-6.76%

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.028. Viimeisen 24 tunnin aikana METANIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02722 ja korkeimmillaan $ 0.0286 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METANIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05474586938767864, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025120283377895097.

Lyhyen aikavälin tuloksissa METANIA on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -6.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen markkinatiedot

No.3824

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.18K
$ 102.18K$ 102.18K

$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

METANIA GAMES-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.18K. METANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.00M.

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän METANIA GAMES-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001199+0.43%
30 päivää$ -0.01571-35.95%
60 päivää$ -0.0023-7.60%
90 päivää$ +0.003+12.00%
METANIA GAMES-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään METANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001199 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

METANIA GAMES 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01571 (-35.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

METANIA GAMES-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, METANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0023 (-7.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

METANIA GAMES-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.003 (+12.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle METANIA GAMES (METANIA)?

Tarkista METANIA GAMES-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja METANIA GAMES-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista METANIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue METANIA GAMES-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään METANIA GAMES-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

METANIA GAMES-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon METANIA GAMES (METANIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko METANIA GAMES (METANIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita METANIA GAMES-rahakkeelle.

Tarkista METANIA GAMES-rahakkeen hintaennuste nyt!

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikka

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METANIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

METANIA GAMES (METANIA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa METANIA GAMES:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa METANIA GAMES MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

METANIA paikallisiin valuuttoihin

1 METANIA GAMES(METANIA) - VND
736.82
1 METANIA GAMES(METANIA) - AUD
A$0.0434
1 METANIA GAMES(METANIA) - GBP
0.02072
1 METANIA GAMES(METANIA) - EUR
0.02408
1 METANIA GAMES(METANIA) - USD
$0.028
1 METANIA GAMES(METANIA) - MYR
RM0.11816
1 METANIA GAMES(METANIA) - TRY
1.14828
1 METANIA GAMES(METANIA) - JPY
¥4.144
1 METANIA GAMES(METANIA) - ARS
ARS$36.79368
1 METANIA GAMES(METANIA) - RUB
2.25568
1 METANIA GAMES(METANIA) - INR
2.44412
1 METANIA GAMES(METANIA) - IDR
Rp459.01632
1 METANIA GAMES(METANIA) - KRW
39.1608
1 METANIA GAMES(METANIA) - PHP
1.60132
1 METANIA GAMES(METANIA) - EGP
￡E.1.35744
1 METANIA GAMES(METANIA) - BRL
R$0.15316
1 METANIA GAMES(METANIA) - CAD
C$0.03892
1 METANIA GAMES(METANIA) - BDT
3.40536
1 METANIA GAMES(METANIA) - NGN
43.07688
1 METANIA GAMES(METANIA) - COP
$112.903
1 METANIA GAMES(METANIA) - ZAR
R.0.49532
1 METANIA GAMES(METANIA) - UAH
1.15304
1 METANIA GAMES(METANIA) - VES
Bs3.836
1 METANIA GAMES(METANIA) - CLP
$27.16
1 METANIA GAMES(METANIA) - PKR
Rs7.92288
1 METANIA GAMES(METANIA) - KZT
15.04552
1 METANIA GAMES(METANIA) - THB
฿0.91336
1 METANIA GAMES(METANIA) - TWD
NT$0.85484
1 METANIA GAMES(METANIA) - AED
د.إ0.10276
1 METANIA GAMES(METANIA) - CHF
Fr0.0224
1 METANIA GAMES(METANIA) - HKD
HK$0.21868
1 METANIA GAMES(METANIA) - AMD
֏10.73604
1 METANIA GAMES(METANIA) - MAD
.د.م0.25228
1 METANIA GAMES(METANIA) - MXN
$0.525
1 METANIA GAMES(METANIA) - SAR
ريال0.105
1 METANIA GAMES(METANIA) - PLN
0.10248
1 METANIA GAMES(METANIA) - RON
лв0.1218
1 METANIA GAMES(METANIA) - SEK
kr0.26936
1 METANIA GAMES(METANIA) - BGN
лв0.04704
1 METANIA GAMES(METANIA) - HUF
Ft9.55948
1 METANIA GAMES(METANIA) - CZK
0.59248
1 METANIA GAMES(METANIA) - KWD
د.ك0.00854
1 METANIA GAMES(METANIA) - ILS
0.0952
1 METANIA GAMES(METANIA) - AOA
Kz25.61748
1 METANIA GAMES(METANIA) - BHD
.د.ب0.010556
1 METANIA GAMES(METANIA) - BMD
$0.028
1 METANIA GAMES(METANIA) - DKK
kr0.18004
1 METANIA GAMES(METANIA) - HNL
L0.73528
1 METANIA GAMES(METANIA) - MUR
1.28044
1 METANIA GAMES(METANIA) - NAD
$0.4956
1 METANIA GAMES(METANIA) - NOK
kr0.28504
1 METANIA GAMES(METANIA) - NZD
$0.04788
1 METANIA GAMES(METANIA) - PAB
B/.0.028
1 METANIA GAMES(METANIA) - PGK
K0.11732
1 METANIA GAMES(METANIA) - QAR
ر.ق0.10192
1 METANIA GAMES(METANIA) - RSD
дин.2.82604

METANIA GAMES-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton METANIA GAMES toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen METANIA GAMES-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”METANIA GAMES”

Paljonko METANIA GAMES (METANIA) on arvoltaan tänään?
METANIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.028 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on METANIA-USD-parin nykyinen hinta?
METANIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.028. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on METANIA GAMES-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen METANIA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on METANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
METANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli METANIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
METANIA saavutti ATH-hinnaksi 0.05474586938767864 USD.
Mikä oli METANIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
METANIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.025120283377895097 USD.
Mikä on METANIA-rahakkeen treidausvolyymi?
METANIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.18K USD.
Nouseeko METANIA tänä vuonna korkeammalle?
METANIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso METANIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:33 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

METANIA-USD-laskin

Summa

METANIA
METANIA
USD
USD

1 METANIA = 0.028 USD

Treidaa METANIA-rahaketta

METANIAUSDT
$0.028
$0.028$0.028
+0.43%

