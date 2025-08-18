METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02722
24 h:n matalin
$ 0.0286
24 h:n korkein
$ 0.02722
$ 0.0286
$ 0.05474586938767864
$ 0.025120283377895097
-0.33%
+0.43%
-6.76%
-6.76%
METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.028. Viimeisen 24 tunnin aikana METANIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02722 ja korkeimmillaan $ 0.0286 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METANIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05474586938767864, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025120283377895097.
Lyhyen aikavälin tuloksissa METANIA on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -6.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen markkinatiedot
No.3824
$ 0.00
$ 102.18K
$ 14.00M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%
BSC
METANIA GAMES-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.18K. METANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.00M.
METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän METANIA GAMES-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0001199
+0.43%
30 päivää
$ -0.01571
-35.95%
60 päivää
$ -0.0023
-7.60%
90 päivää
$ +0.003
+12.00%
METANIA GAMES-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään METANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001199 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
METANIA GAMES 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01571 (-35.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
METANIA GAMES-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, METANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0023 (-7.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
METANIA GAMES-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.003 (+12.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle METANIA GAMES (METANIA)?
Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.
METANIA GAMES-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon METANIA GAMES (METANIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko METANIA GAMES (METANIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita METANIA GAMES-rahakkeelle.
METANIA GAMES (METANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METANIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
METANIA GAMES (METANIA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa METANIA GAMES:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa METANIA GAMES MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
