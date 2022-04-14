Metahero (METAHERO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Metahero (METAHERO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Metahero (METAHERO) -rahakkeen tiedot Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Virallinen verkkosivusto: https://metahero.io Valkoinen paperi: https://www.metahero.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Osta METAHERO-rahaketta nyt!

Metahero (METAHERO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metahero (METAHERO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Kokonaistarjonta: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Nykyinen hinta: $ 0.000895 $ 0.000895 $ 0.000895 Lue lisää Metahero (METAHERO) -rahakkeen hinnasta

Metahero (METAHERO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metahero (METAHERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä METAHERO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta METAHERO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät METAHERO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu METAHERO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

