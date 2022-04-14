Meso Finance (MESO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Meso Finance (MESO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Meso Finance (MESO) -rahakkeen tiedot Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://meso.finance/ Valkoinen paperi: https://doc.meso.finance/ Block Explorer: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866 Osta MESO-rahaketta nyt!

Meso Finance (MESO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Meso Finance (MESO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01176 $ 0.01176 $ 0.01176 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00608 $ 0.00608 $ 0.00608 Lue lisää Meso Finance (MESO) -rahakkeen hinnasta

Meso Finance (MESO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Meso Finance (MESO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MESO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MESO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MESO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MESO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MESO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Meso Finance (MESO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MESO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MESO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Meso Finance (MESO) -rahakkeen hintahistoria MESO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MESO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MESO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MESO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MESO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MESO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!