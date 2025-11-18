Lisätietoja MEMECOIN-rahakkeesta
MEMECOIN-rahakkeen hintatiedot
Mikä on MEMECOIN
MEMECOIN-rahakkeen tokenomiikka
MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste
MEMECOIN-rahakkeen historia
MEMECOIN-osto-opas
MEMECOIN/fiat-valuuttamuunnin
MEMECOIN-rahakkeen spot
MEMECOIN-rahakkeen USDT-M-futuurit
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen tokenomiikka
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen tiedot
A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MEMECOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEMECOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MEMECOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEMECOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka MEMECOIN-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEMECOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Just Memecoin (MEMECOIN) -rahakkeen hintahistoria
MEMECOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MEMECOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEMECOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta Just Memecoin (MEMECOIN) -rahaketta
Summa
1 MEMECOIN = 0.0002549 USD
Treidaa Just Memecoin (MEMECOIN) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä