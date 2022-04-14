Memecoin (MEME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Memecoin (MEME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Memecoin (MEME) -rahakkeen tiedot Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Virallinen verkkosivusto: https://www.memecoin.org/ Valkoinen paperi: https://www.memecoin.org/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Osta MEME-rahaketta nyt!

Memecoin (MEME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Memecoin (MEME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 194.57M $ 194.57M $ 194.57M Kokonaistarjonta: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 53.53B $ 53.53B $ 53.53B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 250.82M $ 250.82M $ 250.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 Nykyinen hinta: $ 0.003635 $ 0.003635 $ 0.003635 Lue lisää Memecoin (MEME) -rahakkeen hinnasta

Memecoin (MEME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Memecoin (MEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Memecoin (MEME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEME-rahakkeita MEXCistä nyt!

Memecoin (MEME) -rahakkeen hintahistoria MEME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEME-rahakkeen hintaennuste nyt!

