MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen tiedot Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe. Virallinen verkkosivusto: https://www.thememdex100.com/ Valkoinen paperi: https://www.thememdex100.com/_files/ugd/509e22_0d6603c9b90f4fb2a9413387b6791d71.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/83iBDw3ZpxqJ3pEzrbttr9fGA57tttehDAxoFyR1moon Osta MEMDEX-rahaketta nyt!

MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 990.03M $ 990.03M $ 990.03M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 Nykyinen hinta: $ 0.002453 $ 0.002453 $ 0.002453 Lue lisää MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen hinnasta

MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEMDEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEMDEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEMDEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEMDEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEMDEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEMDEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEMDEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

MEMDEX100 (MEMDEX) -rahakkeen hintahistoria MEMDEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEMDEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEMDEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEMDEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEMDEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEMDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

