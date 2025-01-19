Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikka
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tiedot
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten MELANIA-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Overview
- Blockchain: Solana
- Token Address:
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
- Total Supply: 1,000,000,000 MELANIA
Issuance Mechanism
- Type: Fungible SPL token on Solana
- Initial Circulation: 250,000,000 tokens at launch (25% of total supply)
- Minting: All tokens were created at genesis; no ongoing inflation or minting.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock/Lock Details
|Recipient/Use Case
|Liquidity
|10%
|100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
|DEX liquidity pools
|Public Distribution
|15%
|100% unlocked at TGE
|Public sale/airdrop
|Team Vesting
|35%
|1 month lock, then 10% unlock, 90% linear over 12 mo.
|Team & advisors
|Treasury
|20%
|100% unlocked at 13 months
|Project treasury
|Community
|20%
|100% unlocked at 13 months
|Community/incentives
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: $MELANIA is a meme coin and digital collectible, intended as an expression of support for the Melania brand and associated artwork.
- Utility: No explicit utility, governance, or fee-sharing. Not designed as an investment, security, or for ecosystem development.
- Acquisition: Can be purchased on DEXs (e.g., Raydium, Serum) or via the official website using debit card or crypto.
- Incentives: No staking, yield, or rewards for holding. Community and treasury allocations may be used for future engagement or promotional activities, but no formal incentive program is defined.
Locking and Unlocking Mechanism
Team Vesting Schedule
- Day 1–30: Initial lock period (no team tokens unlocked)
- Day 30: 10% of team allocation unlocked (3.5% of total supply)
- Months 2–13: Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month)
- Month 13: Full team vesting completed
Other Allocations
- Liquidity & Public Distribution: Fully unlocked at TGE (January 19, 2025)
- Treasury & Community: Fully unlocked after 13 months (February 18, 2026)
Unlocking Table (Key Events)
|Date
|Allocation
|Amount Unlocked
|Unlock Type
|Notes
|2025-01-19
|Liquidity
|100,000,000
|Instant
|10% at TGE
|2025-01-19
|Public Distribution
|150,000,000
|Instant
|15% at TGE
|2025-02-18
|Team Vesting
|35,000,000
|Instant
|10% of team allocation (3.5% total)
|2025-02-18–2026-01-18
|Team Vesting
|26,250,000/month
|Monthly
|Linear vesting (90% of team allocation)
|2026-02-18
|Treasury
|200,000,000
|Instant
|20% unlocked after 13 months
|2026-02-18
|Community
|200,000,000
|Instant
|20% unlocked after 13 months
Additional Notes
- No Locking for Holders: There is no staking, user lockup, or yield mechanism for regular holders.
- No Explicit Incentive Mechanism: The token is not designed to provide dividends, interest, or other forms of compensation.
- Transparency Concerns: Reports indicate a high concentration of supply among team wallets and some insider selling, which has led to community concerns about transparency and long-term value.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|All tokens minted at genesis; no ongoing inflation
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentive
|Meme coin, digital collectible, no explicit utility or rewards
|Locking
|Team tokens locked 1 month, then linear vesting; treasury/community locked 13 months
|Unlocking
|See unlocking table above
References
- Official Website: melaniameme.com
- Solana Token Address:
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
Implications and Considerations
- Aggressive Unlock Schedule: The relatively short vesting period for the team (13 months) and large allocations to insiders may increase selling pressure and volatility, as observed in price history.
- No Ecosystem Utility: $MELANIA is positioned purely as a meme coin, with no roadmap for utility, governance, or ecosystem development.
- Community Risk: High concentration of supply and lack of formal incentives or utility may limit long-term community engagement and price stability.
- Market Behavior: The token’s value is driven by speculation, social media trends, and association with public figures, rather than fundamental utility.
Caution: $MELANIA is a speculative asset with no underlying product or service, and its tokenomics favor early insiders. Prospective participants should exercise caution and not treat it as an investment.
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MELANIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MELANIA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MELANIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MELANIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka MELANIA-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MELANIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen hintahistoria
MELANIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
MELANIA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MELANIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MELANIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Melania Meme (MELANIA) -rahaketta
Summa
1 MELANIA = 0.2074 USD