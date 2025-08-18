Lisätietoja MELANIA-rahakkeesta

Melania Meme-logo

Melania Meme – hinta (MELANIA)

1MELANIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2026
$0.2026$0.2026
-0.49%1D
USD
Reaaliaikainen Melania Meme (MELANIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:08 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2026
$ 0.2026$ 0.2026
24 h:n matalin
$ 0.2147
$ 0.2147$ 0.2147
24 h:n korkein

$ 0.2026
$ 0.2026$ 0.2026

$ 0.2147
$ 0.2147$ 0.2147

$ 13.732949556597482
$ 13.732949556597482$ 13.732949556597482

$ 0.1664164719097275
$ 0.1664164719097275$ 0.1664164719097275

-1.32%

-0.49%

-2.13%

-2.13%

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2026. Viimeisen 24 tunnin aikana MELANIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.2026 ja korkeimmillaan $ 0.2147 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MELANIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.732949556597482, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1664164719097275.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MELANIA on muuttunut -1.32% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -2.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen markkinatiedot

No.250

$ 170.69M
$ 170.69M$ 170.69M

$ 84.58K
$ 84.58K$ 84.58K

$ 202.60M
$ 202.60M$ 202.60M

842.50M
842.50M 842.50M

999,997,656.911362
999,997,656.911362 999,997,656.911362

0.01%

SOL

Melania Meme-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 170.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.58K. MELANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.50M ja sen kokonaistarjonta on 999997656.911362. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 202.60M.

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Melania Meme-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000998-0.49%
30 päivää$ -0.0415-17.01%
60 päivää$ +0.0005+0.24%
90 päivää$ -0.1588-43.95%
Melania Meme-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MELANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000998 (-0.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Melania Meme 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0415 (-17.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Melania Meme-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MELANIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0005 (+0.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Melania Meme-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1588 (-43.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Melania Meme (MELANIA)?

Tarkista Melania Meme-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Melania Meme-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MELANIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Melania Meme-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Melania Meme-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Melania Meme-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Melania Meme (MELANIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Melania Meme (MELANIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Melania Meme-rahakkeelle.

Tarkista Melania Meme-rahakkeen hintaennuste nyt!

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikka

Melania Meme (MELANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MELANIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Melania Meme (MELANIA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Melania Meme:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Melania Meme MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Melania Meme-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Melania Meme toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Melania Meme-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Melania Meme”

Paljonko Melania Meme (MELANIA) on arvoltaan tänään?
MELANIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2026 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MELANIA-USD-parin nykyinen hinta?
MELANIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2026. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Melania Meme-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MELANIA markkina-arvo on $ 170.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MELANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MELANIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.50M USD.
Mikä oli MELANIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MELANIA saavutti ATH-hinnaksi 13.732949556597482 USD.
Mikä oli MELANIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MELANIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1664164719097275 USD.
Mikä on MELANIA-rahakkeen treidausvolyymi?
MELANIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.58K USD.
Nouseeko MELANIA tänä vuonna korkeammalle?
MELANIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MELANIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:08 (UTC+8)

